رئيس إندونيسيا يصل الرياض للمشاركة في قمة "التعاون الخليجي" و"دول الآسيان"

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وسفير إندونيسيا لدى السعودية الدكتور عبدالعزيز أحمد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.