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رئيس إندونيسيا يصل الرياض للمشاركة في قمة "التعاون الخليجي" و"دول الآسيان"

كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي أمير المنطقة وأمينها ووزير التجارة
الأمير فيصل بن بندر يستقل رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو
الأمير فيصل بن بندر يستقل رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو

وصل إلى الرياض مساء أمس الرئيس جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، والوفد المرافق له؛ للمشاركة في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وسفير إندونيسيا لدى السعودية الدكتور عبدالعزيز أحمد، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر بن منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان

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