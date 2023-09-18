مركز "تنمية القطاع غير الربحي" يُرخّص "جمعية نوارة للترميم"

وتعدّ جمعية نواره للترميم "إتمام" من الجمعيات المتخصصة في العاصمة الرياض في مجالها، وهي متوافقة في رؤيتها ورسالتها مع تحسين جودة الحياة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من ذوي الدخل المنخفض، وتوفير المسكن الملائم، والإسهام في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، خصوصًا الفئة الأكثر احتياجًا.