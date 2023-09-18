مركز "تنمية القطاع غير الربحي" يُرخّص "جمعية نوارة للترميم"

صدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم الاثنين، بالترخيص لجمعية نوارة للترميم "إتمام"، بعد اكتمال الاشتراطات، وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/٨" وتاريخ 19/02/ 1437هـ.
ورفع رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن عبدالله الزامل، نيابة عن المجلس وعن الأعضاء المؤسسين، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وإلى الرئيس التنفيذي للمركز أحمد بن علي السويلم للترخيص للجمعية.
وتمت الموافقة على أهداف الجمعية الواردة، وفق لائحة المركز الجديدة، وهي: المساهمة في دعم المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتقديم المساكن الخيرية، ومساعدة الأسر المحتاجة لترميم منازلهم.
كما ستعمل "إتمام" على تطوير المباني القائمة وترميمها، وإنشاء مجمعات سكنية مهيأة لاحتضان المحتاجين بالشراكة مع الجهات المعنية.
وتعدّ جمعية نواره للترميم "إتمام" من الجمعيات المتخصصة في العاصمة الرياض في مجالها، وهي متوافقة في رؤيتها ورسالتها مع تحسين جودة الحياة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من ذوي الدخل المنخفض، وتوفير المسكن الملائم، والإسهام في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، خصوصًا الفئة الأكثر احتياجًا.