للرجال والنساء.. الأحوال المدنية المتنقلة تُقَدم خدماتها في 32 موقعًا حول المملكة

وفي منطقة القصيم تقدم الوحدات المتنقلة يوم الاثنين خدماتها للرجال في مركز صحي حي الجزيرة بمدينة بريدة، وفي مركز صحي حي قرطبة بمدينة بريدة، ويوم الثلاثاء في مركز صحي حي الريان الغربي، وفي مركز صحي حي الريان الشرقي بمدينة بريدة، وفي متوسطة وثانوية مركز شري، وللنساء في المتوسطة الثالثة عشرة بمدينة بريدة؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مديرية شرطة منطقة القصيم، وفي متوسطة عبدالله الخليفي بمحافظة البكيرية، ويوم الخميس في مركز صحي حي الإسكان، وفي مركز صحي حي النهضة بمدينة بريدة، وللنساء في المتوسطة العشرين بمدينة بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.