6,153 دراجة مخالفة في قبضة المرور خلال حملة ميدانية شاملة بالمملكة

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 30 نوفمبر حتى السبت 6 ديسمبر 2025م، ضمن جهودها المتواصلة لرفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط في استخدام المركبات.
وأسفرت الحملة عن ضبط (6,153) دراجة مخالفة في جميع أنحاء المملكة، تصدّرت فيها منطقة الرياض القائمة بـ(2,674) دراجة، تلتها محافظة جدة بـ(1,828) دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ(676)، في دلالة على فعالية الانتشار الميداني وكثافة الرقابة في المناطق ذات الكثافة المرورية.
وشملت الحملة مناطق أخرى مثل العاصمة المقدسة التي سُجّل فيها (202) مخالفة، والمدينة المنورة (196)، وجازان (212)، إلى جانب الطائف (130)، وعسير (74)، والقصيم (52)، وتبوك (32)، وحائل (34)، ونجران (19). كما رُصدت مخالفات محدودة في الباحة والجوف والقريات والحدود الشمالية.
وتواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذه الحملات ضمن خطط مدروسة تهدف إلى رصد التجاوزات وضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، في الوقت الذي تشدد فيه على أهمية التزام سائقي الدراجات بالأنظمة المرورية تفاديًا للمخاطر وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.