6,153 دراجة مخالفة في قبضة المرور خلال حملة ميدانية شاملة بالمملكة

وتواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذه الحملات ضمن خطط مدروسة تهدف إلى رصد التجاوزات وضبط المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، في الوقت الذي تشدد فيه على أهمية التزام سائقي الدراجات بالأنظمة المرورية تفاديًا للمخاطر وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.