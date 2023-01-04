مركز تدقيق الدعاوى في وزارة العدل ينجز 1.6 مليون عملية خلال 2022

كشفت مصادر "سبق"، عن إنجاز مركز تدقيق الدعاوى التابع لوزارة العدل، أكثر من 1.6 مليون عملية لتدقيق صحائف الدعوى الواردة إلى جميع محاكم المملكة خلال عام 2022.
وأوضحت المصادر أن مركز تدقيق الدعاوى، أسهَمَ في تقليص المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وسهّل إجراءات رفع الدعوى؛ بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
ويهدف المركز إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة؛ حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد؛ تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأضافت المصادر أن المركز يهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.