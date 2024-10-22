"الجلاجل" يزور جناحَ "الداخلية" في المعرض المصاحب لملتقى الصحة العالمي

زار وزيرُ الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جناحَ وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى الصحة العالمي 2024، تحت شعار "استثمر في الصحة"، المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة "21 - 23 أكتوبر 2024".
واطّلع على أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات والمشروعات المستقبلية للمدن الطبية بالرياض وجدة، وعربة العيادة المتنقلة للمديرية العامة لحرس الحدود، وآليات فريق البحث والإنقاذ السعودي بالدفاع المدني، والمركبة الأمنية الكهربائية "لوسيد"؛ لتعزيز السلامة المرورية وسلامة الأرواح وحماية الممتلكات، وجهود القوات الخاصة للأمن البيئي في المحافظة على البيئة واستدامتها.
يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًّا من الساعة الـ"10" صباحًا حتى الـ"7" مساءً.