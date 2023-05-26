الصليب الأحمر ينجح في إدخال الإمدادات الجراحية إلى مستشفيات الخرطوم

نجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيصال الإمدادات الجراحية الحيوية إلى سبعة مستشفيات في الخرطوم.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان ألفونسو بيريز، في تصريح اليوم، إن 20% فقط من المرافق الصحية في الخرطوم لا تزال تعمل.
ولفت إلى أن المستشفيات بحاجة ماسّة إلى الماء والكهرباء وبيئة آمنة لمرضاها وموظفيها، مناشداً الأطراف في السودان إلى احترام عمل الكوادر الطبية.
وأضاف أن الإمدادات شملت التخدير والمضادات الحيوية من بين الأدوية الأخرى والضمادات والخيوط الجراحية والحقن التي يمكن أن تعالج مئات الأشخاص المصابين بجروح خطيرة بالأسلحة.
وأردف بيريز: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتعاون بشكل وثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني التي يساعد متطوعوها جميع الأطراف لتسهيل عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والاستمرار في تذكير الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.