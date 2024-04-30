شركتا هوية وأعمال رسن العقارية توقعان اتفاقية تسويق وبيع مخطط رسن طيبة بالرياض

وذكرت الشركة أن هذا المخطط يشكل فرصة عقارية مميزة للمطورين العقاريين والمستثمرين وذلك من حيث المساحة وعدد القطع والتي تتنوع بين التجاري والسكني ،ويحظى بتخطيط متكامل وبمرافق خدمية توفر احتياجات مستثمريه وساكنيه، في موقع حيوي يمتاز بالكثافة السكانية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الحملة التسويقية للمخطط قريباً.