شركتا هوية وأعمال رسن العقارية توقعان اتفاقية تسويق وبيع مخطط رسن طيبة بالرياض
وقعت شركتا هوية للمزادات وشركة أعمال رسن العقارية إحدى شركات رسن القابضة، وذلك بحضور الأستاذ معاذ بن محمد التومان، والأستاذ هيثم بن حسين حكيم اتفاقية لتسويق وبيع مشروع مخطط رسن طيبة بالعاصمة الرياض.
وذكرت الشركة أن هذا المخطط يشكل فرصة عقارية مميزة للمطورين العقاريين والمستثمرين وذلك من حيث المساحة وعدد القطع والتي تتنوع بين التجاري والسكني ،ويحظى بتخطيط متكامل وبمرافق خدمية توفر احتياجات مستثمريه وساكنيه، في موقع حيوي يمتاز بالكثافة السكانية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الحملة التسويقية للمخطط قريباً.
يعد هذا التعاون انطلاقا لباكورة التعاون بين الشركتين لتقديم مشاريع عقارية مميزة تعزز من جودة الحياة لسكان مدينة الرياض وتلتزم بأعلى معايير التخطيط الحضري لتقديم مشاريع تليق بسكان العاصمة الرياض تتناسب مع المكانة العالمية والإقليمية للعاصمة ورؤيتها.