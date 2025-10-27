وزير الصحة يفتتح ملتقى الصحة العالمي ويعلن توقيع اتفاقيات بــ 124 مليار ريال لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي

ورفع وزير الصحة، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من دعم غير محدود لقطاع الصحة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، موضحًا أن العالم يواجه تحديات صحية متصاعدة من الأمراض المزمنة وتضخم تكاليف الرعاية إلى نقص الكوادر، مشيرًا إلى أن التحول الصحي في المملكة مكّن من تحقيق قفزات نوعية شملت خفض الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة بنسبة 40%، وانخفاض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60%، وارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 79 عامًا، بفضل تكامل الجهود الحكومية، كما استعرض أبرز المبادرات التي تحولت إلى إنجازات واقعية مثل: توطين إنتاج الأنسولين، والتوأم الرقمي، وبرامج الفحص المبكر، والتجارب السريرية، إضافة إلى الجيل الثاني من مراكز تأكد، ونموذج الرعاية الصحية السعودي.