"مساند" تحذر من مواقع احتيالية تحمل اسمها لتقديم عروض وهمية لطالبي الاستقدام

ودعت الجميع إلى الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، مشددة على أن جميع عمليات الاستقدام تتم من خلال منصة مساند التابعة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي على الرابط الإلكتروني (https://musaned.com.sa).