"مساند" تحذر من مواقع احتيالية تحمل اسمها لتقديم عروض وهمية لطالبي الاستقدام

حذرت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجددًا، من مواقع إلكترونية وهمية مستنسخة تستخدم هوية واسم "مساند" لتقديم عروض وهمية لخدمات العمالة المنزلية للاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستقدام.
وأوضحت "المنصة" أن هذه المواقع الاحتيالية تستخدم أيضًا رسائل واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال روابط وهمية بهدف الاحتيال على المواطنين.
ودعت الجميع إلى الحيطة والحذر وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع المشبوهة وغير الموثوقة، مشددة على أن جميع عمليات الاستقدام تتم من خلال منصة مساند التابعة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي على الرابط الإلكتروني (https://musaned.com.sa).