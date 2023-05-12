بوابة الإنقاذ لمدمني المخدرات.. مركز 937 يقدم خدماته على مدار الساعة

دعت وزارة الصحة إلى أهمية التواصل مع خدمة الاستشارات الطبية عبر الرقم (937) أو الاستشارات الفورية في تطبيق صحتي، والمتاحة على مدار الساعة للحصول على التوجيه الطبي المناسب والنصائح التوعوية حول المخدرات.
وقالت "الصحة": يأتي ذلك تزامنًا مع الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات تحت شعار (#وطن_بلا_مخدرات)، والتي تهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى فئة الشباب وأفراد المجتمع بخطورة وأضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة،
وأضافت: الخدمات المقدمة عالية الخصوصية لمدمني المخدرات من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة من خلال (استشارات طبية فورية، وخطة علاجية وتأهيلية، وخدمات التوجيه والتثقيف، وخدمات الرعاية اللاحقة).
وأشارت إلى أن إدمان المخدرات يلحق العديد من الأضرار الصحية والاجتماعية والمضاعفات الخطيرة، ومنها مضاعفات نفسية (مثل: التغير في الشخصية، والتدني في الأداء الوظيفي والمعرفي)، بالإضافة إلى أعراض ذهنية (مثل: الشعور باللامبالاة، وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء)، وكذلك إصابة جهاز المناعة (مثل: الإصابة بالأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي)، والتفكك الأسري ومشكلات الطلاق.
وأكدت الوزارة أن إدمان المخدرات خطر يمكن تداركه، وأهمية المبادرة واتخاذ القرار الصحيح بالعلاج والتوقف عنها فوراً.