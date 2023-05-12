بوابة الإنقاذ لمدمني المخدرات.. مركز 937 يقدم خدماته على مدار الساعة

وأشارت إلى أن إدمان المخدرات يلحق العديد من الأضرار الصحية والاجتماعية والمضاعفات الخطيرة، ومنها مضاعفات نفسية (مثل: التغير في الشخصية، والتدني في الأداء الوظيفي والمعرفي)، بالإضافة إلى أعراض ذهنية (مثل: الشعور باللامبالاة، وفقدان الحكم الصحيح على الأشياء)، وكذلك إصابة جهاز المناعة (مثل: الإصابة بالأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي)، والتفكك الأسري ومشكلات الطلاق.