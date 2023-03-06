نائب أمير الشرقية يزور مركز العمليات الأمنية ويطلع على خدماته الإنسانية

وأضاف: ما شاهدته اليوم في هذا المركز المتميز من معدات متطورة وتقنيات يقوم بالعمل عليها أبناء وبنات الوطن شيء يثلج الصدر، ويؤكد أن شباب وشابات المملكة قادرون على العمل باحترافية وتحقيق الأهداف التي تطمح لها القيادة حفظها الله، والمساهمة في جودة حياة كل من يقيم على ثرى هذه الأرض المباركة.