يحدث الآن.. وصول كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لإكسائها حلتها الجديدة

وستُبدَّل كسوة الكعبة مطلع العام الهجري بحسب التوجيه السامي مؤخرًا بـ"الثوب الأغلى" الذي يُصنع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود، ويزدان بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرزة تطريزًا بارزًا بالذهب. ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترًا، وبالثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمترًا، وطوله 47 مترًا، ومكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.