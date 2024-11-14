وزير الشؤون الإسلامية يقدّم واجب العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

من جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على هذه اللفتة الكريمة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكتب له الأجر والثواب، وألا يريه مكروهاً.