وزير الشؤون الإسلامية يقدّم واجب العزاء لشيخ الأزهر في وفاة شقيقته

قدّم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، واجب العزاء لفضيلة شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، في وفاة شقيقته.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير آل الشيخ اليوم، حيث عبّر عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يجعل ما أصابها في ميزان حسناتها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
من جانبه، أعرب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على هذه اللفتة الكريمة، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يكتب له الأجر والثواب، وألا يريه مكروهاً.