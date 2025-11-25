"الربيش": المملكة… صوت رشيد وتوصيات عالمية من قلب قمة العشرين

رؤية وطنية… تجارب عالمية ملهمة

يشير الربيش إلى أن رؤية السعودية 2030 كانت دائمًا حاضرة بقوة في اجتماعات العشرين، ليس فقط كتجربة وطنية ناجحة، بل كنموذج عالمي في تنويع مصادر الدخل وتحويل الاقتصاد من النفطي إلى المتعدد. ويضيف: "استطاعت المملكة في فترة وجيزة إعادة صياغة الاقتصاد السعودي، وترتيب أولوياته، وتحويل بوصلة اهتماماته من الاعتماد الكلي على دخل النفط إلى مصادر متعددة".