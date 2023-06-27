جدة.. تهيئة‬ 846 جامعًا ومصلّى لإقامة صلاة عيد الأضحى

هيّأت إدارةُ المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة؛ 846 جامعًا ومصلّى لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ، والتي ستقام غدًا الأربعاء، وحددت إدارةُ المساجد وقتَ إقامة صلاة العيد ليكون عند الساعة 5:55 صباحًا.
وقد تم العمل على تنظيفها وتنظيف مداخلها استعدادًا لإستقبال المصلين.
من جانبها كثّفت أمانة محافظة جدة جهودها لخدمة هذه المساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1444هـ، وموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية تغطّي جميع أنحاء المحافظة.
وبيّنت الأمانة أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة سخّرت جهودها لأعمال نظافة المصليات وفي محيط المساجد، وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًّا ويدويًّا، إلى جانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.
وأشارت أمانة جدة إلى أنها خصصت نحو 1.153 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 191 معدّة تشمل: المكانس الآلية والصغيرة، وتانكرات غسيل الأرصفة، مؤكدة استمرار جهودها الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.