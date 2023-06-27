جدة.. تهيئة‬ 846 جامعًا ومصلّى لإقامة صلاة عيد الأضحى

وأشارت أمانة جدة إلى أنها خصصت نحو 1.153 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، بالإضافة لتجهيز 191 معدّة تشمل: المكانس الآلية والصغيرة، وتانكرات غسيل الأرصفة، مؤكدة استمرار جهودها الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.