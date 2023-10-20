مركز تنمية القطاع غير الربحي يباشر عمله بمقرّه الجديد بالرياض

يذكر أن المركز تأسّس في سياق تنمية القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر عظيم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ من خلال تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي، وتفعيل برامجها في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص والإشراف المالي والإداري والفني، بالتنسيق على الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق والدعم من خلال التواصل مع الجهات المعنية، بما يثمر إيجابًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.