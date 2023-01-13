"آمنة".. تحيك بإصرارها السّجاد وحفرت اسمها بين الحرفيات الماهرات

كما أنها تمتلك خبرة صناعة خوص النخيل التي تعلمتها من والدتها، كما أنها تعمل نجارة ورثتها من والدها الأمر الذي مكنها من صناعة (نول السجاد) بنفسها، حيث اشترت أدوات النجارة الكهربائية والأخشاب وقطع الحديد من محلات الحديد لتقوم بصناعة النول، في صورة نادرة مليئة بالإصرار والعزيمة والاعتماد على الذات. وتشير آمنة إلى أن حرفة صناعة السجاد تحتاج إلى الصبر والإرادة حتى تصل إلى مرحلة الإبداع، لذلك فهي تقضي أكثر من ست ساعات من العمل متواصلة يومياً، وعزت تمسكها بهذه الحرفة إلى عدم وجود عدد كبير يمارسون هذه الحرفة في الأحساء. وتقول إنها سجادة الصلاة التي تصنعها بيديها من الخيوط الطبيعية هي الأكثر طلباً، ولم تغفل توجيه شكرها لهيئة التراث التي أتاحت لها الفرصة ولأول مرة للمشاركة في مهرجان واحة الأحساء، مبينة بأن الجمهور والسياح باتوا يعرفونها، فزادت الطلبات على منتجاتها.