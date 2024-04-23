"فهد بن سلطان" يهنئ جامعة تبوك لحصدها 6 ميداليات بـ"جنيف الدولي للاختراعات"

هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جامعة تبوك بمناسبة حصولها على ( 6 ) ميداليات ذهبية وفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024م، من بين أكثر من 1000 ابتكار من 42 دولة شاركت في المعرض.
وفي التفاصيل، أعرب أمير منطقة تبوك عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته الجامعة، مقدماً الشكر لمنسوبي الجامعة، نظير جهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، وخاصة في مجال الابتكارات والبحث العلمي وما وصلت إليه الجامعة من مستويات علمية متقدمة، مثمناً تلك الجهود التي أسهمت في جودة المخرجات العلمية للجامعة وتحقيقها مراكز متقدمة في المحافل المحلية والدولية.
ونوه أمير المنطقة بما يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.
ومن جهته، أعرب رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة عن الشكر لسمو أمير منطقة تبوك على الدعم والمتابعة المستمرة لجميع إنجازات الجامعة.