"فهد بن سلطان" يهنئ جامعة تبوك لحصدها 6 ميداليات بـ"جنيف الدولي للاختراعات"

وفي التفاصيل، أعرب أمير منطقة تبوك عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته الجامعة، ‎مقدماً الشكر لمنسوبي الجامعة، نظير جهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، وخاصة في مجال الابتكارات والبحث العلمي وما وصلت إليه الجامعة من مستويات علمية متقدمة، مثمناً تلك الجهود التي أسهمت في جودة المخرجات العلمية للجامعة وتحقيقها مراكز متقدمة في المحافل المحلية والدولية.