"الأدب والترجمة" تعزّز التواصل الثقافي بملتقى الشعر الخليجي الجمعة المقبل

ويهدف الملتقى الذي يجمع عددًا من الشعراء والنقاد والمختصين والمهتمين من دول مجلس التعاون؛ لتعزيز التواصل الثقافي وإعلاء قيم الشعر، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى في المنطقة، وتعميق الشعور بمكانة ودور الشعر في الثقافة الوطنية الخليجية، وفرز الأصوات الشعرية الجديدة في كل دولة من دول المجلس، وإبراز المتميز منها، فضلًا عن التعرف على مظاهر واتجاهات حركة الشعر المعاصر في الدول الأعضاء، وتعميق الدراسات التحليلية والنقدية حول حركة الشعر العربي في دول المجلس.