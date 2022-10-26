توقيع مذكرة تفاهم تجمع "أبحاث الإعاقة" ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

انطلاقًا من تعزيز التعاون المشترك، وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مذكرة تفاهم مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في عدة مجالات تهدف لخدمة اللغة العربية للصم وضعاف السمع.
ومثّل المركز في توقيع هذه الاتفاقية أحمد اليحيى مساعد الأمين العام للمركز، وعن مجمع الملك سلمان الأستاذ الدكتور إبراهيم أبانمي، نائب الأمين العام.
وأشار اليحيى إلى أن الغرض من المذكرة هو تفعيل دور الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة من خلال أوجه التعاون المقررة بين الطرفين، ووضع إطار عام للأعمال والأنشطة والمهمات المشتركة في المجالات المتعلقة باللغة العربية.
وصرح الأمين العام المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي، أن من ضمن الخطط التي يسعى المجمع إلى تحقيقها تنفيذ رؤية شاملة لاحتياجات الصم وضعاف السمع اللغوية، وإطلاق مجموعة من المبادرات المقترحة التي أسفرت وستسفر عنها الاجتماعات والملتقيات والأبحاث في هذا المجال، والاستفادة من أهم تلك المبادرات، وإبرازها والإشادة بها، وكشف تحدياتها، وبناء الشراكات واتفاقيات التعاون المحورية في خدمة اللغة العربية من حيث ارتباطها بهذه الفئة المهمة في المجتمع، فضلًا عن تكريم أبرز المبادرات الفردية والمؤسساتية في هذا المجال.