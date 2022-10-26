توقيع مذكرة تفاهم تجمع "أبحاث الإعاقة" ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

وصرح الأمين العام المكلف الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي، أن من ضمن الخطط التي يسعى المجمع إلى تحقيقها تنفيذ رؤية شاملة لاحتياجات الصم وضعاف السمع اللغوية، وإطلاق مجموعة من المبادرات المقترحة التي أسفرت وستسفر عنها الاجتماعات والملتقيات والأبحاث في هذا المجال، والاستفادة من أهم تلك المبادرات، وإبرازها والإشادة بها، وكشف تحدياتها، وبناء الشراكات واتفاقيات التعاون المحورية في خدمة اللغة العربية من حيث ارتباطها بهذه الفئة المهمة في المجتمع، فضلًا عن تكريم أبرز المبادرات الفردية والمؤسساتية في هذا المجال.