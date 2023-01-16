"كاوست" تطلق ورشة عمل بعنوان "المرأة في العلوم والهندسة لعام 2023"

وتسلط الورشة التي تترأسها البروفيسور نيفين خشاب رئيسة قسم علوم الكيمياء في كاوست، الضوء على الجهود المبذولة لتضييق الفجوة بين الجنسين من خلال التشجيع ونشر الوعي والتحفيز على استثمار الرجال والنساء على حد سواء الجهود في هذا المجال، وما يمكن القيام به في المستقبل لتمكين الأجيال الشابة.