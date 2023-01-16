"كاوست" تطلق ورشة عمل بعنوان "المرأة في العلوم والهندسة لعام 2023"

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" عن فتح باب التسجيل في ورشة العمل بعنوان "المرأة في العلوم والهندسة" ، والتي تنطلق ابتداءً من 7 فبراير المقبل وتستمر حتى اليوم التاسع من الشهر نفسه.
وتفصيلاً، تتضمن ورشة العمل محادثات وحلقات نقاش من قِبل علماء ومهندسين ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ناجحين حول رحلتهم الشخصية ونضالاتهم ونهجهم في الحياة.
وتسلط الورشة التي تترأسها البروفيسور نيفين خشاب رئيسة قسم علوم الكيمياء في كاوست، الضوء على الجهود المبذولة لتضييق الفجوة بين الجنسين من خلال التشجيع ونشر الوعي والتحفيز على استثمار الرجال والنساء على حد سواء الجهود في هذا المجال، وما يمكن القيام به في المستقبل لتمكين الأجيال الشابة.
يُشار إلى أن التقديم في الورشة مستمر حتى 31 يناير من العام الحالي وإلى الساعة 5 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول على الرابط .