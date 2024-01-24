"جدة الصحي الثاني" و"روشن" يوقّعان اتفاقيةً بمنتدى مستقبل العقار

وقّع الرئيسُ التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني الدكتور شادي الخياط، والمدير العام التنفيذي لإدارة الأراضي والشركاء في مجموعة "روشن" نومان الدعجاني، اليوم الأربعاء؛ اتفاقيةً إطارية في "منتدى مستقبل العقار".
شهد التوقيعَ نائبُ وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير.
تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مباني الرعاية الصحية بالمجمعات السكنية المطورة من "روشن"، وتقديم خدمات الرعاية الصحية من تجمع جدة الصحي الثاني في المخططات السكنية والأحياء المجاورة.
وتأتي انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتطوير والتحديث وتنمية القدرات، ضمن النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وتتمثّل في مساندة "روشن" لتجمع جدة الثاني.