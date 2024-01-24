"جدة الصحي الثاني" و"روشن" يوقّعان اتفاقيةً بمنتدى مستقبل العقار

وتأتي انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتطوير والتحديث وتنمية القدرات، ضمن النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وتتمثّل في مساندة "روشن" لتجمع جدة الثاني.