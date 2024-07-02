"البكر": استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينهض بقطاعات جودة الحياة

وقال: منذ انطلاق الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في عام 2022، شهد القطاع نموًا متسارعًا ونهضة غير مسبوقة، إذ نشهد اليوم تطويرًا للبنية التحتية للألعاب والرياضات الإلكترونية بإنشاء مشروع SEF أرينا الذي يعد أكبر منطقة رياضات إلكترونية في العالم المقام على مساحة تزيد على 34 ألف متر مربع والواقع في بوليفارد سيتي إضافة إلى مشروع The Venue والذي سيستضيف نهائي كأس العالم للرياضات الإلكترونية.