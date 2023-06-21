مطوفو حجاج الدول العربية تطلق مبادرة "سرور".. إثراءً للرحلة وتأكيدًا لجودة الخدمة

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات المساندة بالشركة إبراهيم فلالي أن الشركة تقوم بتنفيذ المبادرة من خلال ثلاثة برامج لضيوف الرحمن، وهي برنامج "تواصل سرور" الذي يهدف إلى قياس مدى سعادتهم والاستقصاء عن احتياجاتهم من خلال مختصي العناية بالعملاء، وبرنامج "سرور التفاعلي" الذي يتم من خلاله إبراز دور أبناء المملكة الإنساني في تلبية احتياجات ضيوف الرحمن التي يمكن تحقيقها وتنفيذها بعد ملامستها فعليًّا؛ فيما يُعنى البرنامج الثالث "سرور الإثرائي" بإثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ رحلات داخل مكة المكرمة، وإقامة الفعاليات الثقافية في مقار السكن للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.