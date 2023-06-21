مطوفو حجاج الدول العربية تطلق مبادرة "سرور".. إثراءً للرحلة وتأكيدًا لجودة الخدمة

أطلقت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، مبادرة "سرور" التي تهدف إلى إثراء رحلة الحاج، وتعميق أواصر التواصل مع ضيوف الرحمن، وتأكيد جودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
ودشن رئيس مجلس الإدارة محمد بن حسن معاجيني، المبادرة خلال استقبال الفوج الأول لحجاج دولة فلسطين في مكة المكرمة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومديري ذراعي الشركة إكرام الضيف ورحلات ومنافع.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن فكرة مبادرة "سرور" جاءت من أجل إدخال السرور على قلوب ضيوف الرحمن، ليؤدوا نسكهم في أجواء تغمرها السعادة من خلال ثلاثة برامج يقوم بتنفيذها موظفون مؤهلون تم تدريبهم وإعطاؤهم البرامج اللازمة التي تهتم بالنفوس وتجعلها في اطمئنان وسكينة طيلة رحلة الحج.
وأكد أن الشركة سخّرت كل إمكاناتها للحجاج خلال فترة أداء نسكهم وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تولي جل عنايتها واهتمامها بضيوف الرحمن.
من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات المساندة بالشركة إبراهيم فلالي أن الشركة تقوم بتنفيذ المبادرة من خلال ثلاثة برامج لضيوف الرحمن، وهي برنامج "تواصل سرور" الذي يهدف إلى قياس مدى سعادتهم والاستقصاء عن احتياجاتهم من خلال مختصي العناية بالعملاء، وبرنامج "سرور التفاعلي" الذي يتم من خلاله إبراز دور أبناء المملكة الإنساني في تلبية احتياجات ضيوف الرحمن التي يمكن تحقيقها وتنفيذها بعد ملامستها فعليًّا؛ فيما يُعنى البرنامج الثالث "سرور الإثرائي" بإثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ رحلات داخل مكة المكرمة، وإقامة الفعاليات الثقافية في مقار السكن للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.