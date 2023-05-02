لخدمة المشاة إلى المسجد الحرام.. الهيئة الملكية لمكة تطوّر طريق المسيال

بدأت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدّسة في أعمال مشروع تطوير وتحسين ورفع كفاءة شارع المسيال بمكة المكرّمة، وذلك بتنفيذ طريق للمشاة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، وضمن المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تعزيز أعمال السلامة وتحديث شبكة الطرق وتهيئتها بما يتناسب مع الكثافة التي تشهدها المنطقة المركزية.
وشرعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وأمانة العاصمة ممثلة في إدارة التجميل والأنسنة في تنفيذ أعمال المشروع الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال شهر.
يُذكر أن شارع المسيال يُعد شرياناً رئيساً يربط عديداً من الأحياء بمنطقة المسفلة، وهو من الطرق المهمة والحيوية؛ كونه يؤدي إلى المسجد الحرام، وسوف يقدم المشروع عند انتهاءه خدمة كبيرة للزوّار والمعتمرين ليتم الوصول لبيت الله الحرام بكل سهولة ويسر، مع توفير أماكن للصلاة تليق بالزوّار والمعتمرين على مدار العام وخاصةً في مواسم الحج والعمرة، نظراً للكثافة الشديدة في تلك المواسم، كما سيسهم المشروع في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة المركزية.
وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع نحو (6000) متر مربع ستتم تغطيتها بالجرانيت الصناعي، وبلغ طول شارع المسيال الذي سيتم تنفيذه (171) متراً طولياً.
وسيتم تركيب عديد من الأشجار ووحدات وأعمدة الإنارة الذكية ومكبّرات الصوت والإنارة الأرضية وغيرها من الديكورات التي ستضفي على المنطقة مزيداً من المظاهر الجمالية والمصممة وفق أفضل الطرز الهندسية التي تزيد من درجة الاستفادة منها مع المحافظة على الشكل الجمالي لها.
يُذكر أن أمانة العاصمة المقدّسة وبإشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والتوسع في إنشاء المزيد من المشاريع التطويرية التي تُسهم في توفير سبل الراحة والطمأنينة كافة لأهالي أم القرى وحجاج بيت الله الحرام، حتى ينعموا بقضاء أوقاتهم في الأراضي المقدّسة في يسرٍ واطمئنان.