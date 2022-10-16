التحلية" تُعمد الفنار لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 110 ميجا وات

وأضاف: في إطار التزام المملكة بالاستثمار على نحوٍ استراتيجي في التقنيات المستدامة، وبفضل ما تتمتّع به من إمكانات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبناءً على مبادرة السعودية الخضراء التي تعتبر جزءًا من رؤية المملكة 2030، حرصت الفنار على مواكبة تطلُّعات القيادة الرشيدة من خلال برامجها التنموية والاستثمارية والاقتصادية، سواء داخل المملكة أو خارجها؛ كونها مطورًا عالميًّا للطاقة المتجدّدة في ظلّ تواجدها في أوروبا والهند والشرق الأوسط، بالإضافة إلى نشاطها في مصر عبر إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وكذلك تطوير وتنفيذ إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء لسعة 500 ألف طن أمونيا سنويًّا.