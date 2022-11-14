المملكة وإندونيسيا.. تحالف قديم يوجه بوصلة الاهتمام صوب ملفات خاصة بقمة العشرين

تركز المملكة خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين، التي تحتضنها إندونيسيا، على ملفات بعينها، كما هو الحال في قمم سابقة للمجموعة نفسها، حيث تُسهم هذه الملفات في دفع عجلة الاقتصاد الدولي إلى الإمام، ودعم الاقتصادات الناشئة، ومراعاة مصالح شعوب العالم الثالث، وتحقيق مطالبهم، وهي أهداف عامة، تندرج تحتها تفاصيل أكثر دقة تراعيها المملكة وتهتم بها، وهو ما دفع أصوات للتشديد على أن المملكة لا تمثل نفسها في قمم العشرين، بقدر ما تمثل الدول النامية مجتمعة، وتكون صوتًا لها أمام الدول الكبرى.