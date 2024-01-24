بالفيديو.. "المنيف" لـ"يا هلا بالعرفج": الذوقيات السامية تحثُّنا على التأدب والرُّقي في التعامل

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة "مزايين الكتب" التي استعرض من خلالها كتاب "ذوقيات" للمؤلف "خالد المنيف"، وعرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "المنيف" يقدم نبذة عن كتابه الذي يتكلم عن الإتيكيت والسلوك في التعامل مع النفس، وهو يعتبر من وجهة نظره أن هذا الموضوع يستحق أن يدرس، ويكون منهجًا من مناهج التعليم. كما يرى أن الذوقيات السامية تحثنا على التأدب مع أنفسنا، والرقي في التعامل معها.