بالفيديو.. "المنيف" لـ"يا هلا بالعرفج": الذوقيات السامية تحثُّنا على التأدب والرُّقي في التعامل

بالفيديو.. "المنيف" لـ"يا هلا بالعرفج": الذوقيات السامية تحثُّنا على التأدب والرُّقي في التعامل
استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة "مزايين الكتب" التي استعرض من خلالها كتاب "ذوقيات" للمؤلف "خالد المنيف"، وعرض مقطعًا مرئيًّا للدكتور "المنيف" يقدم نبذة عن كتابه الذي يتكلم عن الإتيكيت والسلوك في التعامل مع النفس، وهو يعتبر من وجهة نظره أن هذا الموضوع يستحق أن يدرس، ويكون منهجًا من مناهج التعليم. كما يرى أن الذوقيات السامية تحثنا على التأدب مع أنفسنا، والرقي في التعامل معها.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي فقرة المشي عرض البرنامج مقطع فيديو لعامل المعرفة "عبدالله البرقاوي"، تحدث من خلاله عن علاقته الجيدة بالمشي، والرياضة بصفة عامة، وعشقه للنصر منذ الطفولة.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج بروازًا لستة قرارات للهيئة العامة للنقل، من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الناقد الفني "وحيد جميل" قصة أغنية "جمرة غضى"، التي غناها الفنان الراحل صوت الأرض "طلال مداح" -رحمه الله-.