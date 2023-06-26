في يوم التروية.. "سبق" ترصد مشاهد الحجيج بمسجد الخيف بمشعر منى قبيل أداء ركن الحج الأعظم

ويأتي ذلك قبيل اتجاه الحجيج لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد عرفات في مشهد إيماني عظيم، تتوحد فيه القلوب رافعين أكف الضراعة إلى الله -عز وجل- طالبين المغفرة والرحمة.