"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجّلة آخر 24 ساعة في 11 منطقة

وفي منطقة المدينة المنوّرة، وصلت كميات الأمطار بمحطة رصد العيص - سد العيص، إلى 62.4مم من بين 14 محطة بالمنطقة، فيما بلغت الكميات بالقصيم 10.6مم، والشرقية 2.6 كأعلى كمية بين 4 محطات، و36.2مم بمحطة سكاكا ضمن 4 محطات بالجوف.