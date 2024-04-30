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"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجّلة آخر 24 ساعة في 11 منطقة

أعلاها 62.4مم في محطة رصد سد العيص بمنطقة المدينة المنوّرة
"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجّلة آخر 24 ساعة في 11 منطقة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والشرقية وحائل والجوف وعسير والحدود الشمالية والرياض.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجّلت 8 محطات بمكة المكرّمة كمية هطولات تراوحت بين 0.2 و49.6مم، فيما سجّلت 13 محطة بالرياض كميات وصلت إلى 3.8مم.

وفي منطقة المدينة المنوّرة، وصلت كميات الأمطار بمحطة رصد العيص - سد العيص، إلى 62.4مم من بين 14 محطة بالمنطقة، فيما بلغت الكميات بالقصيم 10.6مم، والشرقية 2.6 كأعلى كمية بين 4 محطات، و36.2مم بمحطة سكاكا ضمن 4 محطات بالجوف.

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