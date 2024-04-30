"الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار المسجّلة آخر 24 ساعة في 11 منطقة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجّلة على المملكة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في كل من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والشرقية وحائل والجوف وعسير والحدود الشمالية والرياض.
وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز، سجّلت 8 محطات بمكة المكرّمة كمية هطولات تراوحت بين 0.2 و49.6مم، فيما سجّلت 13 محطة بالرياض كميات وصلت إلى 3.8مم.
وفي منطقة المدينة المنوّرة، وصلت كميات الأمطار بمحطة رصد العيص - سد العيص، إلى 62.4مم من بين 14 محطة بالمنطقة، فيما بلغت الكميات بالقصيم 10.6مم، والشرقية 2.6 كأعلى كمية بين 4 محطات، و36.2مم بمحطة سكاكا ضمن 4 محطات بالجوف.