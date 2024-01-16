أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج شهادة الاختصاص السعودية وتتويج الفائزين بجوائز التميز البحثي

رعى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، مساء اليوم حفل أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب لتخريج "220" من دارسي برنامج شهادة الاختصاص السعودية، وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، والتي تبلغ قيمتها المالية مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.
حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلى ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية الأستاذ الدكتور عوض العمري، كلمة الأكاديمية وأعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة لتفضله برعاية الحفل، كما ثمن تشريف معالي وزير التعليم للحفل، معبراً عن ترحيبه وشكره للحضور.
وقدم أ.د.العُمري تهانيه للخريجين والباحثين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، معلناً أن الخريجين سيتم توظيفهم مباشرة في مستشفيات المجموعة، كما قدّم شكره وتقديره للقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج الأكاديمية المتنوعة، وخص بالذكر وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وقال أ.د. العُمري أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، تحرص على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات، حيث قامت بتنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصاتِ الصحية، ونجحت في تدريبِ أكثرَ من 3000 ممارسٍ صحي، وذلك بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الأيرلندية، بالإضافة إلى 5 جامعات كندية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم. وأصدرت مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، كما أعلنت مؤخراً عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاثِ الخارجي، وأكد أ. د. العُمري أن الأكاديمية لديها الكثير من الخطط للتوسع في أنشطتها التعليمية والتدريبية، ودعم الطاقات الوطنية الشابة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بعد ذلك شاهد معالي الوزير والحضور عرضاً مرئياً عكس أنشطة وإنجازات الأكاديمية.
ومن ثم تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز البحث العلمي وتكريمهم، بعدها ألقى الخريج د. فهد الشمري كلمة الخريجين، وقد عبر فيها عن فخره وسعادته بالنجاح، والمستوى العلمي الرفيع الذي وصل إليه الخريجون، وقدم شكره لأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، على الفرصة القيمة التي أتاحتها له ولزملائه، وعلى الاهتمام الكبير الذي حظوا به طوال فترة الدراسة، في بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة على التحصيل، كما وجّه الشكر للدكتور سليمان الحبيب، مثمناً دوره النوعي الفاعل والمهم في خدمة الوطن والقطاع الصحي، ودعمه المستمر للكوادر الوطنية الشابة. وتلى ذلك مسيرة الخريجين، وأداء قَسم التخرج، وتوزيع الشهادات العلمية.
وفي ختام الحفل تم التقاط صور تذكارية للخريجين والباحثين مع معالي وزيري الصحة والتعليم وعدد من قيادات المجموعة.
وفي تصريح خاص قال الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية: " أود بداية أن أعبر عن شكري وعرفاني لمعالي وزير الصحة على رعايته للحفل، وهذا يأتي امتداداً للاهتمام والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الطبي العام والخاص، من الدولة -أيدها الله- في إطار حرصها على صحة المواطن والمقيم في مملكتنا الغالية، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير، اتساقاً مع النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله –".
في ختام حديثه شكر د. الحبيب معالي وزير التعليم على تشريفه للحفل وأشاد بمنجزات وزارته المشهودة، كما عبر عن فخره واعتزازه بتتويج نخبة متميزة من خريجي برنامج شهادة الاختصاص السعودي، مضيفاً أنهم – بإذن الله- سيكونون إضافة نوعية للقطاع الصحي، بما أبدوه من عزم ومثابرة وتفوق واستعداد للتعلم والتطور، كما أن الباحثين المتوجين اليوم أظهروا تميزاً يؤكد أن مستقبل البحث العلمي في المنطقة واعد وزاهر.