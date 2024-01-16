أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج شهادة الاختصاص السعودية وتتويج الفائزين بجوائز التميز البحثي

وقال أ.د. العُمري أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، تحرص على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات، حيث قامت بتنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصاتِ الصحية، ونجحت في تدريبِ أكثرَ من 3000 ممارسٍ صحي، وذلك بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الأيرلندية، بالإضافة إلى 5 جامعات كندية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم. وأصدرت مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، كما أعلنت مؤخراً عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاثِ الخارجي، وأكد أ. د. العُمري أن الأكاديمية لديها الكثير من الخطط للتوسع في أنشطتها التعليمية والتدريبية، ودعم الطاقات الوطنية الشابة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بعد ذلك شاهد معالي الوزير والحضور عرضاً مرئياً عكس أنشطة وإنجازات الأكاديمية.