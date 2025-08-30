شركة الموسى الصحية تعلن افتتاح مركز العزيزية الطبي في الخبر

ويأتي افتتاح مركز العزيزية الطبي بعد شهر واحد فقط من افتتاح مركز النخيل الطبي في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، في تأكيد واضح على التزام الشركة بخططها التوسعية المعلنة. وكانت الشركة قد أفصحت في نشرة إصدارها في بداية العام، وكذلك في نشراتها الربعية، عن خطتها لافتتاح هذين المركزين خلال الربع الثالث من العام 2025، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.