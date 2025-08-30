شركة الموسى الصحية تعلن افتتاح مركز العزيزية الطبي في الخبر

أعلنت شركة الموسى الصحية ("الموسى" أو "الشركة") عن افتتاح مركز العزيزية الطبي في مدينة الخبر، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025، بعد استكمال جميع المتطلبات وحصول الشركة على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ويمثل مركز العزيزية الطبي أول توسع جغرافي لشركة الموسى الصحية خارج محافظة الأحساء، وخطوة استراتيجية ضمن خططها الطموحة لبناء شبكة رعاية صحية متكاملة تغطي مختلف مدن المنطقة الشرقية.
ويأتي هذا الافتتاح بالتزامن مع تقدم أعمال الشركة في مشروعها المستشفى الرائد بسعة 400 سرير في مدينة الخبر، والذي يُعد أحد أبرز مشاريعها المستقبلية في المنطقة.
ويأتي افتتاح مركز العزيزية الطبي بعد شهر واحد فقط من افتتاح مركز النخيل الطبي في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، في تأكيد واضح على التزام الشركة بخططها التوسعية المعلنة. وكانت الشركة قد أفصحت في نشرة إصدارها في بداية العام، وكذلك في نشراتها الربعية، عن خطتها لافتتاح هذين المركزين خلال الربع الثالث من العام 2025، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
يقع مركز العزيزية الطبي على مساحة بناء تبلغ نحو 6,700 متر مربع، ويضم 38 عيادة متخصصة تغطي مجموعة متميزة من التخصصات الطبية، بما في ذلك طب الأعصاب، وأمراض الرئة، وأمراض الغدد الصماء، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة مع عيادة متخصصة للسمعيات، وأمراض القلب بما في ذلك فحوصات الجهد والموجات فوق الصوتية، والرعاية الأولية عبرعيادات مخصصة، بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل التي تشمل عيادة متخصصة و غرف علاج طبيعي.
وتأتي إضافة خدمات إعادة التأهيل كجزء من التزام شركة الموسى الصحية بتوسيع شبكة رعايتها المتكاملة وتوفير خدمات الرعاية ما بعد الحرجة، ويتكامل ذلك مع مستشفى الموسى للتأهيل في مدينة الأحساء، الذي يُعد الوحيد من نوعه في القطاع الخاص بالمنطقة لتقديم خدمات تأهيل شاملة ومتقدمة للمرضى بعد العمليات الحرجة والإصابات المعقدة.
ويأتي افتتاح مركز العزيزية الطبي في إطار استراتيجية الموسى الصحية الرامية إلى تعزيز نموذج الرعاية الصحية المتكاملة عبر تقديم سلسلة شاملة من الخدمات تبدأ من الرعاية الأولية وصولًا إلى الرعاية المتقدمة وما بعدها، بما يحقق الكفاءة التشغيلية ويوفر تجربة صحية عالية الجودة تركز على المريض.
كما يجسد افتتاح المركز التزام الشركة الثابت تجاه مساهميها بتنفيذ خططها الاستثمارية المعلنة والبالغة نحو 3.1 مليارات ريال سعودي، وذلك من خلال افتتاح مشاريع نوعية في مواقع استراتيجية ضمن المنطقة الشرقية .
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور مالك الموسى، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: "يمثل افتتاح مركز العزيزية الطبي محطة محورية في مسيرة الموسى الصحية نحو بناء منظومة رعاية متكاملة أقرب لعملائنا داخل المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي.
لقد أردنا من خلال هذا المركز أن نكون أكثر قربًا من احتياجات مرضانا وأن نقدم لهم خدمات صحية نوعية وشاملة تتجاوز توقعاتهم." وأضاف قائلًا: "إن هذا التوسع الاستراتيجي يعكس وفاءنا بوعدنا للمساهمين ويؤكد جديتنا في تنفيذ خطتنا الطموحة لزيادة تواجدنا و تسهيل رحلة المريض وتعزيز مكانتنا في قطاع الرعاية الصحية."