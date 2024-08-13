ولي العهد يُعزي هاتفيًا أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سالم العلي الصباح"

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

من جهة أخرى أعرب سمو أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت.