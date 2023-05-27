تحذيرات فلسطينية من تسارع وتيرة التهويد والاستيطان بالضفة الغربية

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي: إن قوات الاحتلال صادقت على إقامة 1215 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح، وتوسيع مستوطنات أخرى في القدس، وإقامة مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية، ورصد موازنات ضخمة، لتطوير البنية التحتية لتلك المستوطنات، بالتوازي مع ذلك إعداد خطة تهويدية، للاستمرار في الحفريات أسفل حائط البراق الملاصق للسورالغربي للمسجد الأقصى المبارك، وأسفل بلدة سلوان التي تقع في الجهة الجنوبية من الأقصى، بهدف حصار الأقصى بالحفريات، التي باتت تهدد أساساته .