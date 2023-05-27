تحذيرات فلسطينية من تسارع وتيرة التهويد والاستيطان بالضفة الغربية

حذر الفلسطينيون من الخطط الخطرة والمتسارعة وتيرتها للاستيطان والتهويد في القدس المحتلة والضفة الغربية، والهادفة لتفتيت جغرافيا الأرض الفلسطينية .
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي: إن قوات الاحتلال صادقت على إقامة 1215 وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح، وتوسيع مستوطنات أخرى في القدس، وإقامة مستوطنة جديدة شمال الضفة الغربية، ورصد موازنات ضخمة، لتطوير البنية التحتية لتلك المستوطنات، بالتوازي مع ذلك إعداد خطة تهويدية، للاستمرار في الحفريات أسفل حائط البراق الملاصق للسورالغربي للمسجد الأقصى المبارك، وأسفل بلدة سلوان التي تقع في الجهة الجنوبية من الأقصى، بهدف حصار الأقصى بالحفريات، التي باتت تهدد أساساته .
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يسابق الزمن لتهجير التجمعات الفلسطينية التي تقطن شرقي القدس، للاستيلاء على 73 ألف دونم، وربط مستوطنات شرقي القدس بمستوطنات أريحا حتى البحر الميت شرقاً، لافتاً النظر إلى أن تهجير قرية عين سامية بالقرب من رام الله هو جزء من خطة شاملة لتهجير عشرات التجمعات الفلسطينية، خاصة تلك التي تقطن على السفوح الشرقية للضفة الغربية، بهدف فصلها عن المدن ومنع إقامة دولة فلسطينية .