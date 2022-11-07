"التويجري": مبادرتا سمو ولي العهد من أهم المبادرات البيئية في المنطقة العربية

وأضاف بقوله: ولعل هذه القمة تأتي في وقت لا تزال فيه الإجراءات الدولية المتخذة أقل من المطلوب وخجولة أمام الكوارث المتوقعة؛ حيث إنه رغم التزام الدول الموقعة على اتفاق باريس بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية وبـ1.5 درجات مئوية؛ ما زالت الإجراءات بعيدة عن مستوى الوعود سواء من حيث الحد من انبعاثات الدفيئة أو مساعدة الدول الأكثر ضعفاً؛ لذلك يجب اتخاذ المطلوب للتصدي للأخطار؛ والعمل على توفير الحماية اللازمة للسكان من خلال توفير الإنذار المبكر للكوارث قبل وقوعها والاستعداد التام للتعامل معها للتقليل من آثارها السلبية.