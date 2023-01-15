لماذا يبرز جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي الجديد كأفضل جهاز لوحي ذكي للترفيه العائلي

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين إدارة وقت الاستخدام والتطبيقات والمحتوى في ركن الأطفال، مما يسمح لهم بتعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم. على سبيل المثال، يمكن للوالدين ضبطه بحيث يمكن لأطفالهم استخدام الجهاز اللوحي لمدة أقصاها 20 دقيقة بعد المدرسة بين 5 مساءً و 6 مساءً، أو بعد العشاء بين 7 مساءً و 9 مساءً. يمكنهم أيضًا تطبيق إعدادات مختلفة ليوم الأسبوع مقابل عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يوفر الجهاز اللوحي التوازن المثالي بين الدراسة واللعب لتلبية الاحتياجات المختلفة. في إدارة التطبيقات، يمكن للوالدين تحديد التطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها ومقاطع الفيديو والصور التي يمكن للأطفال رؤيتها في إدارة المحتوى.