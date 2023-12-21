زوار "جسور 3" بالمغرب يشيدون بجهود المملكة في خدمة الحرمين والقرآن الكريم

وأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أن هذا المعرض يحمل عمقًا كبيرًا، ويحتوي على عدد من الجماليات للدين الإسلامي، وأيضًا التقارب بين المملكتين، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامتها لهذا المعرض، وتعريف مواطني وزوار المملكة المغربية على جماليات الدين الإسلامي.