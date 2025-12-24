التاريخ والقيم والشخصيات الوطنية.. "البلوي": قواعد تسمية المرافق العامة تعزّز الهوية وتحفظ ذاكرة المكان

في افتتاحية صحيفة «الرياض» بعنوان «دلالات تاريخية»، يؤكد البلوي أن تسمية الأماكن العامة لم تعد إجراءً إداريًا عابرًا، بل عنصرًا مؤثرًا في المشهد الحضري والثقافي، وأن موافقة مجلس الوزراء، في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جاءت لتؤسس مظلة تشريعية وتنظيمية تحدد الأطر والضوابط الحاكمة لعملية التسمية، وتوحّد المرجعيات بين الجهات المعنية.