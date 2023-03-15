أمانة عسير وبلدياتها تسحب أكثر من 31 ألف طن من تجمعات المياه خلال 3 أيام

قامت أمانة عسير وبلدياتها بمعالجة آثار تجمُّعات مياه الأمطار بعد نزح وسحب تجمعات المياه في عدد من المواقع الحرجة، ضمن نطاق أبها وما جاورها، ومحافظات ومراكز المنطقة التي شهدت هطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري، أن الفرق الميدانية تمكَّنت من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة، وتمثّلت تلك الجهود بنزح وسحب نحو 31633 ألف طنّ من المياه في مواقع مختلفة، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثّفة لإزالة الأتربة والمخلفات، و284 معدّة شملت مكائن الشفط.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ وإداراتها المختصّة بالأمانة والبلديات، باشرت في تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة، والتي تضمَّنت توزيع 1055 من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنّيّين وسائقين مدعومين بـ284 معدّة على تلك المواقع، التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار، علاوة على متابعة الحالة المطرية لتنفيذ الخطط المعدّة مسبقًا، واستنفار الجهود في المواقع المستهدفة والمرصودة مسبقًا لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، وتطبيق خطة العمل المعدة لذلك.
وأكد أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للوقوف على أيّ مستجدّات، ومتابعة البلاغات والملاحظات الواردة بشأن الحالة المطرية.
وأهاب "الشهري" بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات، التواصل عبر الرقم الموحّد للبلاغات "940".