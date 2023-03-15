أمانة عسير وبلدياتها تسحب أكثر من 31 ألف طن من تجمعات المياه خلال 3 أيام

وأشار إلى أن فرق الطوارئ وإداراتها المختصّة بالأمانة والبلديات، باشرت في تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة، والتي تضمَّنت توزيع 1055 من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنّيّين وسائقين مدعومين بـ284 معدّة على تلك المواقع، التي شهدت تجمعًا لمياه الأمطار، علاوة على متابعة الحالة المطرية لتنفيذ الخطط المعدّة مسبقًا، واستنفار الجهود في المواقع المستهدفة والمرصودة مسبقًا لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، وتطبيق خطة العمل المعدة لذلك.