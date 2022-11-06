"التنمية الغذائية" تكمل شراكتها الاستراتيجية مع "تايسون للأغذية"

بدوره، قال تان صن، رئيس شركة "تايسون للأغذية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "نحن متحمسون لهذه الشراكة التي من شأنها مساعدتنا في توسيع قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط، كما ستتيح للشركتين العمل معًا، وصولًا إلى هدفهما المشترك في تحقيق إنتاج غذائي بصورة فاعلة ومستدامة وذلك في المنطقة وخارجها".