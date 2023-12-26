"أبهرني ما رأيته".. كواليس زيارة السفير الأمريكي لمهرجان الإبل والقرية التراثية

وأضاف: السعوديون والأمريكيون يتشاركون في حب الطبيعة والتواجد فيها، ولكن أعتقد أن الكثير من الأمريكيين لا يعرفون الكثير عن الإبل، وإنني أنصحهم بزيارة المهرجان، والوقوف على الفعاليات والأنشطة التي تصاحب المهرجان.