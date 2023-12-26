"أبهرني ما رأيته".. كواليس زيارة السفير الأمريكي لمهرجان الإبل والقرية التراثية

زار السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتن، مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها".
وقال "راتن" بمناسبة الزيارة: "هذه زيارتي الأولى للمهرجان، وأبهرني ما رأيته من اهتمام واحتفال بهذا الإرث السعودي؛ حيث إنني تعرفت على كثير من الأشياء الجديدة في المملكة التي رأيتها عن قرب".
وأضاف: السعوديون والأمريكيون يتشاركون في حب الطبيعة والتواجد فيها، ولكن أعتقد أن الكثير من الأمريكيين لا يعرفون الكثير عن الإبل، وإنني أنصحهم بزيارة المهرجان، والوقوف على الفعاليات والأنشطة التي تصاحب المهرجان.
وتجوّل السفير في أرجاء المهرجان، واستمع لشرح عن رؤيته ورسالته وشموليته وفعالياته، وشاهد منافسات شلفا ولي العهد للون الصفر التي جرت اليوم، إضافة إلى تجوله في القرية التراثية ومتحف مطايا.