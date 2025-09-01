استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة حامل بمدينة الملك سعود الطبية

نجح فريق طبي في مستشفى صحة المرأة بمدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – في استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً، حامل في الأسبوع العشرين، مع الحفاظ على سلامة الأم والجنين.
وكانت المريضة قد وصلت إلى طوارئ المستشفى عبر الهلال الأحمر وهي تعاني من ضيق في التنفس، وصعوبة في النوم، ونقص في الشهية والوزن. وبعد إجراء الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم ليفي ملتصق بالرحم بحجم (32 × 22 سم)، ما تسبب في تلك الأعراض إضافة إلى انخفاض كمية البول.
وبعد مناقشة الحالة، تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، حيث أُجريت العملية بنجاح – بفضل الله – على يد فريق طبي بقيادة د. طارق القادري ود. زياد اليامي، وبمشاركة طاقم طبي من أقسام التخدير والتمريض.
وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن المريضة والجنين في حالة جيدة ومستقرة، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة كوادرها الطبية وجاهزية مستشفياتها للتعامل مع أدق الحالات الحرجة.