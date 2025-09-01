استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة حامل بمدينة الملك سعود الطبية

وكانت المريضة قد وصلت إلى طوارئ المستشفى عبر الهلال الأحمر وهي تعاني من ضيق في التنفس، وصعوبة في النوم، ونقص في الشهية والوزن. وبعد إجراء الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم ليفي ملتصق بالرحم بحجم (32 × 22 سم)، ما تسبب في تلك الأعراض إضافة إلى انخفاض كمية البول.