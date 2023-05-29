شركة لدن للاستثمار توقع اتفاقية تسويق مخطط رؤيا مع شركة بصمة لإدارة العقارات

وقعت شركة لدن للاستثمار اتفاقية تسويق عقاري مع شركة بصمة لإدارة العقارات وذلك لتسويق مخطط رؤيا حيث تتضمن الاتفاقية طرح مخطط رؤيا الواقع بحي الرمال بمدينة الرياض للبيع بالمزاد العلني بما يتميز به المخطط من موقع استثنائي بالقرب من مطار الملك خالد الدولي ومجموعة من المشروعات المستقبلية العملاقة ويشمل المخطط عددًا من القطع السكنية والتجارية المتنوعة بإجمالي 201 قطعة أرض تحت التطوير بمخطط معتمد من أمانة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 501,885 م2 يحتوى على سائر الخدمات والمرافق الأساسية وسيكون البيع بنموذج البيع على الخريطة، وذلك لتقديم مميزات استثمارية وتنافسية متفردة حيث سيتم البيع بمقدم 20 % فقط من قيمة العقار والباقي عند الإفراغ.