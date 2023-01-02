الفريق المشترك يباشر التحقيق والمعاينات الميدانية لمواقع الادعاءات باليمن

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بزيارة ميدانية إلى الجمهورية اليمنية خلال الأسبوع الماضي، تضمنت مدينتي (عدن) و(المنصورة)، ومحافظة (أبين)، حيث تتم معاينة عدد من المواقع من بينها (مبنى الأمن المركزي) في زنجبار وملعب (22 مايو) في الشيخ عثمان.