فلاورد تطلق حملة "قدّرهم من القلب" ليوم الأب

وتعد هذه الحملة جزء من جهود فلاورد المستمرة في زيادة الوعي بأهمية الاحتفاء بالآباء في يومهم، ومن الجدير بالذكر أن فلاورد كانت إحدى أولى الشركات في المنطقة التي احتفلت بهذه المناسبة من خلال أول حملة ليوم الأب التي قامت بإطلاقها منذ عدة سنوات.