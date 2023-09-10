"التليدي": "واحة الإعلام" تُمثّل مفهومًا جديدًا للمراكز الإعلامية

قال الكاتب يحيى التليدي: إن النسخة الدولية الأولى لـ"واحة الإعلام" التي أطلقت أمس خارج المملكة بالتزامن مع مشاركة المملكة بقمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرسمية للهند، تأتي انطلاقًا من دور المملكة الريادي في المجال الإعلامي والثقافي والسياحي، والرغبة في إبراز التحول الكبير الذي تشهده المملكة والمشاريع التنموية الكبرى في ظل رؤية المملكة 2030.
وأضاف لـ"سبق" أن "هذه الواحة تعد مفهومًا جديدًا لفلسفة المراكز الإعلامية للمؤتمرات والقمم تحت مسمى واحة الإعلام".
وتابع: "بالتأكيد إن تعظيم القوة الإعلامية الناعمة هو تعضيد للقوة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، خصوصًا أن المملكة مقبلة على طموح عالٍ سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا؛ لجعل المستقبل السعودي أكثر إشراقًا، كما أنّ مثل هذه المبادرة الإعلامية النوعية في قمة مهمة عالميًا كقمة العشرين تعتبر خطوة ذكية لإبراز مكامن القوة من خلال سرد قصص النجاح السعودية للعالم".
وقال: "المملكة نجحت في استثمار مكامن قوّتها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي لتحقيق الطموحات، وهي في مثل هذا المحفل الدولي تبرز نجاحاتها التي تحققت وتؤكد أنها بمكانتها العالمية، وتحالفاتها الاستراتيجية، وقوتها الاقتصادية، وثقلها السياسي ستمضي قدمًا في تحقيق القفزات في مختلف المجالات، وفي عملية متوازنة تجمع بين ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة لما فيه خدمة الشعوب".
واختتم بالقول إن "واحة الإعلام ليست مجرد مركز إعلامي مصاحب، وإنما خطوة مميزة ومؤثرة؛ إذْ يتمحور دور الإعلام في التأثير على جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإظهار مناطق القوى في ظل الثورة الإعلامية الرقمية الجديدة، والوسائل الحديثة والمتطورة، لذا بات الإعلام ممكنًا رئيسًا لصناعة قصص النجاح".