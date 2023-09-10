"التليدي": "واحة الإعلام" تُمثّل مفهومًا جديدًا للمراكز الإعلامية

وتابع: "بالتأكيد إن تعظيم القوة الإعلامية الناعمة هو تعضيد للقوة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، خصوصًا أن المملكة مقبلة على طموح عالٍ سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا؛ لجعل المستقبل السعودي أكثر إشراقًا، كما أنّ مثل هذه المبادرة الإعلامية النوعية في قمة مهمة عالميًا كقمة العشرين تعتبر خطوة ذكية لإبراز مكامن القوة من خلال سرد قصص النجاح السعودية للعالم".