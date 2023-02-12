"استثمر في السعودية".. منتدى يعقد غداً بالكويت لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وتهدف زيارة وزير الاستثمار للكويت إلى تعميق العلاقات الاستثمارية القائمة، وبناء شراكات نوعية جديدة ومتنوعة وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الكويت الشقيقة، حيث تشتركان برؤيتين طموحتين (رؤية المملكة 2030، رؤية 2035 في دولة الكويت)، اللتين تستهدفان التحول الاقتصادي وتركزان على جذب الاستثمارات الخارجية وتنوعها، حيث تتيح رؤية المملكة 2030 فرصاً للمستثمرين والشركات للدخول في السوق السعودي، كما تسهم في البحث عن الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات وتوفير بنية تحتية ملائمة، لما تمتلكه المملكة من قدرات استثمارية ضخمة يتم تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.