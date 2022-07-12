رئيس مجلس علماء باكستان يسلّط الضوء على نجاحات المملكة خلال موسم الحج

وأشاد "الأشرفي" بخطة حج هذا العام والأنظمة والتعليمات والقرارات التي اعتمدتها المملكة ونفذتها جميع قطاعات الدولة، تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يؤكد للجميع ويذكّرهم بأهمية مضاعفة الجهود وتطوير الخدمات والتجديد الدائم والدقة في تنفيذ خطة الحج، والحرص على التكامل والتنسيق والتعاون لتحقيق النجاح الكامل المطلوب لموسم الحج أسوة بمواسم الحج الماضية، وتأكيد سموه ضرورة تقيد الجميع بأعلى درجات الوقاية والحماية والسلامة لضيوف الرحمن خلال موسم هذا العام بالذات، وعدم التهاون في مواجهة التحديات والتعامل مع المستجدات وفقًا لتطور الأوضاع العالمية التي تؤكد استمرار جائحة كورونا كوفيد 19 عالميًّا وخطورة انتشار الوباء على مستوى العالم.