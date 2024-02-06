لإبراز الكنز الثقافي المغمور.. "هيئة البحر الأحمر" توقّع مذكرة تفاهم مع "التراث"

وقّعت هيئةُ التراث والهيئة السعودية للبحر الأحمر، مذكرةَ تفاهم في المجالات ذات الاختصاص المشترك، وذلك في إطار مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر، التي تهدف إلى إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية الساحلية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والعمل على ترويج الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية السياحية في البحر الأحمر؛ لجذب الممارسين المستهدفين.